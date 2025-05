Gabès | Appels à la libération de l’activiste Dali R’timi

Plusieurs appels ont été lancés au lendemain de l’arrestation de l’activiste Dali R’timi membre de l’Association tunisienne pour la justice et l’égalité Damj, arrêté lors d’une manifestation à Gabès.

Dali R’Timi a été arrêté vendredi après-midi lors d’un rassemblement pacifique organisé contre la pollution à Gabès afin de s’opposer à la création de nouveaux complexes industriels et pour la fermeture des unités chimiques déjà existantes. Selon ses camarades il aurait même subi des violences lors de son interpellation.

Damj affirme aussi que Dali R’timi a été arrêté alors qu’il tentait de protéger un citoyen violemment agressé par des agents des forces de l’ordre.

L’Association a de ce fait réclamé la libération immédiate de l’activiste et à l’arrêt de toutes les poursuites judiciaires « qui pourraient être fabriquées à son encontre par les forces de sécurité et à l’ouverture d’une enquête administrative par l’Inspection générale du ministère de l’Intérieur et les autorités de tutelle contre les agents auteurs de l’agression violente lors de son arrestation ainsi que de la torture que Dali Rtimi au poste de sécurité nationale de Gabès – Bab Bhar », lit-on encore dans le communiqué.

De son côté, le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) a exprimé sa solidarité avec l’association Damj ainsi qu’avec l’activiste Dali R’timi.

Le CRLDHT a également réclamé la libération de l’activiste en affirmant, dans son communiqué, que le corps du jeune homme « porte des traces évidentes de coups et de sévices, constatées par ses avocats ».

« Aujourd’hui, au lieu de poursuivre les auteurs de ces violences, les autorités détiennent Dali R’timi et lui imputent des accusations mensongères : violence contre un agent public (art. 127 du Code pénal, passible de 10 ans de prison), constitution d’un groupe criminel, rébellion, entre autres charges destinées à couvrir les abus policiers et à criminaliser l’action militante », déplore le CRLDHT qui appelle la justice à intervenir rapidement.

Y. N.