Gaza : L’Ordre des médecins de Tunisie lance un appel à bénévoles pour un convoi humanitaire

Face à la situation humanitaire critique dans la bande de Gaza, le Conseil national de l’Ordre des médecins de Tunisie a lancé, ce lundi 26 mai 2025, un appel urgent au bénévolat.

L’objectif : constituer un convoi humanitaire terrestre baptisé « Noktat Essamoud » (point de résilience), qui partira le 9 juin prochain pour apporter une aide sanitaire et un soutien psychosocial essentiels aux populations affectées.

Cet élan de solidarité vise à mobiliser le personnel médical et paramédical tunisien pour une mission d’assistance directe sur le terrain. Le communiqué officiel, signé par la présidente de l’Ordre Dr Rym Ghachem Attia, souligne l’urgence de la situation et la nécessité d’une réponse rapide et organisée.

Dans son communiqué, le Cnom précise les professionnels de la santé attendus pour cette mission vitale :

Médecins : urgentistes, médecins de famille, généralistes, et spécialistes en chirurgie orthopédique, chirurgie viscérale, chirurgie plastique et réparatrice, brûlologie, maxillo-facial, anesthésie réanimation, psychiatrie, pédopsychiatrie, gynécologie et neurochirurgie.

Paramédicaux : infirmiers d’urgence, infirmiers du bloc opératoire et techniciens d’anesthésie.

Les volontaires intéressés sont invités à s’inscrire dans les plus brefs délais et avant le 2 juin via le lien mis à disposition par l’Ordre.

