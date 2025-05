Kia EV3 décroche les 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Kia EV3 a reçu la note maximale de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP, dans sa version GT-Line ou équipé des packs DriveWise / DriveWise Plus*

Les ADAS permettant d’atteindre la note maximale font appel à des caméras et des capteurs radar pour détecter les situations dangereuses et garantir au conducteur une totale sécurité de conduite,

Sans ces équipements, Kia EV3 a obtenu la note de 4 étoiles lors de ces mêmes crash-tests,

Extrêmement polyvalent, Kia EV3, le SUV compact 100% électrique de la marque, a été élu Voiture mondiale de l’année 2025.

Kia EV3 s’est vu décerner la note de sécurité maximale par Euro NCAP, principal organisme indépendant européen d’évaluation de la sécurité des véhicules.

Au sein de la gamme, les versions suivantes ont obtenu la note de 5 étoiles :

EV3 GT-Line (et toutes versions optionnelles)

EV3 Earth avec pack DriveWise Plus

EV3 avec pack DriveWise

Sans ces équipements optionnels le Kia EV3 a obtenu la note de 4 étoiles.

EV3 a démontré un haut niveau de performance lors de chacune des 4 étapes du processus de test Euro NCAP. Il a totalisé 83% pour la protection des adultes, 84% pour la protection des enfants, 78% pour celle des usagers vulnérables de la route dont les piétons (77% pour les versions 4 étoiles) et 78% dans la catégorie « Aide à la sécurité » (67% pour les versions 4 étoiles) Les aides à la conduite permettant d’atteindre la note maximale font appel à plusieurs caméras et capteurs radar pour détecter les situations dangereuses et garantir au conducteur une totale sécurité en conduite et lors des manoeuvres de stationnement.

Lors de l’essai de choc latéral contre une barrière, EV3 s’est vu attribuer le nombre maximum de points pour la protection des occupants adultes. Lors de ce même test, le véhicule a également réussi à garantir une bonne protection de toutes les parties vitales du corps des mannequins représentant des passagers de six et dix ans.

EV3 a également été salué pour son système de surveillance directe du conducteur (disponible de série) et son système eCall avancé qui alerte les services d’urgence en cas d’accident. EV3 doit également ses performances de sécurité à sa plateforme internationale modulaire électrique (E-GMP) à haute résistance et à la rigidité de sa structure de caisse.

« EV3 est un véhicule d’une grande polyvalence capable de s’adapter à tous les styles de vie, et cette note témoigne de sa capacité à protéger tout à la fois le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route », déclare Pablo Martínez Masip, Vice-Président Marketing et Produit de Kia Europe. « Cette note décernée par Euro NCAP vient récompenser un véhicule déjà maintes fois salué par les médias, l’industrie et les clients. »

Kia EV3 s’avère suffisamment abordable et polyvalent pour devenir le principal véhicule du foyer. Ce SUV compact 100% électrique a été élu Voiture mondiale de l’année 2025 lors des World Car Awards 2025. Kia EV3 a également été distingué par les Women’s Worldwide Car of the Year 2025 (WWCOTY) Awards dans la catégorie des « SUV Compacts ».

En outre, ce modèle a reçu de nombreuses distinctions en Europe tel que le prix « Best of the Best » dans la section Design produit des Red Dot Awards 2025 et s’est classé parmi les finalistes du prestigieux prix de la Voiture européenne de l’année 2025. Kia EV3 revendique une autonomie de 605 km**, soit la meilleure du segment, et affiche un design intérieur des plus innovants qui maximise l’espace, le confort et l’accessibilité.

Les pack optionnels DriveWise (sur EV3) et DriveWise Plus (sur EV3 Earth) comprennent le freinage d’urgence autonome, l’assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2.0), le système anticollision avec détection des angles morts (BCA) et d’autres assistances comme la caméra 360° ou encore l’aide au stationnement à distance.

** L’autonomie de 605 km correspond à celle de la version de EV3 équipée de la batterie de 81,4 kWh. La version avec batterie de 58,3 kWh affiche quant à elle une autonomie de 436 km.

La consommation et les émissions ont été déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP). Le style de conduite individuel ainsi que d’autres facteurs externes peuvent affecter l’efficacité réelle du véhicule.

Communiqué