Nouveau décès d’un Tunisien dans une prison en Italie | Le 3e en un mois !

L’ancien député et activiste Majdi Karbai a annoncé un nouveau drame en Italie : Pour la sixième fois depuis le début de l’année et la troisième fois en un mois, un jeune migrant tunisien est décédé dans une prison italienne.

Majdi Karbai a lancé une alerte en fustigeant le silence des autorités et de la diplomatie tunisiennes face à cette série macabre et en les appelant à intervenir rapidement et sérieusement .

Dans son communiqué, Majdi Karbai a précisé que la victime est un jeune migrant âgé d’une vingtaine d’années, dont le corps sans vie a été retrouvé dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 mai 2025, alors qu’il était détenu à la prison de Barcellona Pozzo di Gotto, en Sicile.

La même source précise que l’état de santé de la victime se serait dégradé rapidement quelques heures avant sa mort et appelle de ce fait à l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances et les responsabilités dans ce nouveau drame.

« Les souffrances des prisonniers tunisiens dans les prisons italiennes se poursuivent en l’absence d’une action officielle de la Tunisie pour comprendre les causes de ces tragédies et pour tenir la partie italienne responsable des morts mystérieuses et des cas de torture », a déploré l’ancien député, qui ne s’explique pas le silence des autorités tunisiennes face à ces décès en série, dont les circonstances demeurent floues.

Y. N.