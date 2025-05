Belgique | Un Tunisien poignardé à mort en défendant une femme harcelée !

Ilyes Zairi, un Tunisien de 32 ans a été tué dimanche dernier à Anvers (Belgique) alors qu’il défendait une femme accompagnée de son fils de 4 ans et qui était harcelée par un inconnu menaçant.

Selon des informations relayées par 7sur7, Manuela Raymaekers (28 ans) était la cible d’un individu qui lui a fait des avances insistantes avant de la menacée de violences sexuelles et même de s’en prendre à son fils si elle refusait ses avances. C’est à ce moment qu’Ilyes Zairi, témoin de la scène, est intervenu.

Avec calme et sans violence, comme affirment les témoins, il a tenté de s’interposer, mais l’agresseur a réagi avec une brutalité inattendue, sortant un grand couteau de sa poche arrière pour le poignarder en pleine poitrine.

Le choc a été terrible pour Manuela Raymaekers, qui a assisté, impuissante, à la mort de son sauveur : « J‘ai vu la vie s’éteindre lentement de son regard. Il est mort dans mes bras », a-t-elle témoigné, citée par 7sur7 et d’autres médias de la place.

L’agresseur, qui a déjà importuné la même femme la veille, a été appréhendé peu de temps après dans une rue avoisinante. Son arrestation a été rendue possible grâce à la collaboration des amis de la victime et de la police.

Quant à Ilyes Zairi il est décédée sur place après un dernier acte de bravoure, laissant le souvenir d’un homme décrit comme généreux, altruiste et courageux. « un gars génial… Son acte héroïque est la parfaite illustration de sa personnalité altruiste et des valeurs humaines qu’ils aimait partager», comme indiquent ses voisins et amis, qui lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Ilyes Zairi, qui a quitté la Tunisie depuis 10 ans était le papa d’un petit garçon et a réussi à se construire une nouvelle vie en Belgique, où travaillant dans le secteur de la construction.

Une veillée silencieuse à la mémoire du brave jeune homme est prévue ce jeudi 29 mai 2025 à l’endroit du drame à la place du Seefhoek.

