Génocide à Gaza │ Israël plus impopulaire que jamais en Europe!

L’interminable génocide que perpètre Israël depuis octobre 2023 à Gaza a fini par écorner sérieusement l’image de l’État hébreu dans les pays européens et le soutien et la bienveillance dont il bénéficiait se sont réduits comme peau de chagrin. Ni la Hasbara (la propagande israélienne) ni la puissance du lobby sioniste dans ces pays ni les procès en sorcellerie et l’ostracisation médiatique dont sont victimes tous ceux qui osent dénoncer les crimes d’Israël n’ont pu empêcher la chute vertigineuse de la sympathie pour Israël dans l’opinion publique européenne. Reste que le Vieux continent demeure divisé sur la voie à suivre et n’arrive pas à prendre des décisions claires et fermes contre l’encombrant allié israélien. On en est encore aux vaines gesticulations d’impuissance. (Ph. Manifestation le 5 octobre 2024 à Paris contre la guerre à Gaza).

Imed Bahri

Le Guardian affirme dans une enquête consacrée à ce sujet que le soutien populaire à Israël a atteint un niveau historiquement bas. Selon cette enquête, qui se base sur les résultats d’un sondage YouGov, seul un faible pourcentage de personnes exprime sa sympathie pour Israël et uniquement un cinquième des personnes interrogées dans six pays expriment une opinion positive du pays.

Alors que les négociations sur une proposition de cessez-le-feu américaine se poursuivaient, l’offensive israélienne contre Gaza s’est intensifiée et s’accompagne d’un blocus humanitaire qui a entraîné une grave famine. Depuis le début de la guerre en octobre 2023, plus de 54 000 personnes ont été tuées à Gaza. Et ce chiffre continue de s’alourdir.

De moins en moins de sympathie pour Israël

L’enquête révèle qu’en Allemagne, le pays le plus «redevable» à Israël, en raison des crimes contre les juifs qu’il a commis durant la Seconde guerre mondiale, 44% de la population a une image négative d’Israël, 48% en France, où toute critique de l’Etat hébreu était jusqu’à récemment passible d’un procès pour antisémitisme, et 54% au Danemark, soit les chiffres les plus hauts depuis le début des sondages sur le sujet en 2016. Tandis qu’en Italie le chiffre est de 52% et en Espagne de 55%, les chiffres sont également à leur plus haut niveau. Dans ces deux pays, les enquêtes d’opinion sur le sujet ont commencé en 2021.

En Grande-Bretagne, 46% de la population a une mauvaise image d’Israël alors que l’année précédente le chiffre avait atteint son plus haut niveau à savoir 49%.

Globalement, seuls 13 à 21% des participants dans tous les pays sondés avaient une opinion favorable d’Israël contre 63 à 70% qui en avaient une opinion défavorable.

De même, parmi les six pays étudiés, seuls 6% en Italie et 16% en France estiment qu’Israël a eu raison d’envoyer ses forces armées à Gaza et qu’il a réagi de manière globalement proportionnelle aux attaques du Hamas, en baisse par rapport à une précédente enquête menée en octobre dernier. En Grande-Bretagne, ce chiffre était de 12%.

En revanche, 29% en Italie et 40% en Allemagne estiment qu’Israël a eu raison d’envoyer ses forces à Gaza mais qu’il a outrepassé ses limites et causé de nombreuses victimes civiles. En Grande-Bretagne, ce chiffre était de 38%.

Entre 12% des sondés allemands et 24% en Italie ainsi que 15% en Grande-Bretagne estiment qu’Israël n’aurait pas dû intervenir dans la bande de Gaza.

Une étude EuroTrack révèle que de moins en moins d’Européens de l’Ouest considèrent encore comme justifiées les opérations militaires israéliennes en cours à Gaza: seulement un quart des sondés en France, en Allemagne et au Danemark contre 18% au Royaume-Uni et seulement 9% en Italie.

En même temps, le pourcentage de personnes interrogées estimant que l’opération Déluge d’Al-Aqsa du 7 octobre 2023 était justifiée est resté faible dans chaque pays se situant entre 5 et 9% bien que la marge de soutien ait augmenté au Royaume-Uni de 5 à 6% et en Italie de 6 à 8%.

L’enquête révèle que moins de personnes disent soutenir la position d’Israël, entre 7 et 18% soit le pourcentage le plus faible enregistré depuis le début de la guerre. En comparaison, entre 18 et 33% des personnes interrogées sympathisent avec la partie palestinienne, des chiffres en hausse dans les six pays depuis 2023. L’Allemagne, pour sa part, affiche des chiffres proches avec 17% de soutien à la partie israélienne et 18% à la partie palestinienne.

La paix est une perspective lointaine

Sans surprise, la plupart des Européens de l’Ouest estiment qu’une paix durable au Moyen-Orient reste une perspective lointaine. Les Français se sont montrés les plus optimistes quant à sa possibilité d’ici dix ans, mais même dans ce cas, seulement 29% ont déclaré y croire.

Les Danois étaient les moins optimistes avec environ 15%. Dans les six pays étudiés, les attentes quant à la possibilité d’une paix durable ont diminué de quatre à dix points depuis fin 2023

Ces opinions ne se limitent pas à l’Europe. Un sondage du Pew Research Center réalisé en avril a montré que l’attitude des Américains envers Israël est devenue de plus en plus négative au cours des trois dernières années. Plus de la moitié des adultes américains (53%) expriment désormais une opinion négative d’Israël contre 42% en mars 2022.

Un sondage Data for Progress réalisé le mois dernier a révélé que 51% des sondés s’opposent au projet israélien d’envoyer davantage de troupes à Gaza et de transférer les Palestiniens. Également, 51% estiment que Donald Trump devrait exiger qu’Israël accepte un cessez-le-feu contre 31% qu’il devrait soutenir l’opération militaire israélienne.