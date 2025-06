Caravane Al-Soumoud | Un Symbole de résistance et de solidarité de la Tunisie à Gaza

Le président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme Bassem Trifi s’est réjouit de l’organisation de la caravane Al-Soumoud (Résilience), parti ce matin à Tunis, estimant qu’il s’agit d’un véritable symbole de résistance et de solidarité face aux atrocités génocidaires perpétrées par l’entité sioniste à Gaza.

« Cette initiative mérite un soutien inconditionnel et fait notre fierté, d’autant plus qu’elle a été rendue possible par la détermination de la jeunesse tunisienne volontaire », a commenté Bassem Trifi, qui espère la réussite de cette initiative qui se veut un symbole de résistance et de solidarité de la Tunisie à Gaza

Pour le président de la LTDH, la protection, le soutien et la facilitation de la mission de cette caravane incombent directement aux États tunisien, libyen et égyptien : « Il est impératif qu’ils fournissent toutes les capacités logistiques et diplomatiques nécessaires pour que la caravane puisse atteindre ses objectifs, notamment lever le blocus imposé à Gaza».

Et d’ajouter : « l’Histoire retiendra que la caravane Al-Soumoud fait partie intégrante des efforts continus pour résister au colonialisme, au racisme et aux crimes de guerre en Palestine ».

Militants, médecins, avocats, femmes et hommes , jeunes et moins jeunes ont rejoint par dizaines ce convoi d’autocars qui vise à atteindre Rafah pour tenter de briser le siège imposé par l’occupant israélien aux Gazaouis qui, outre les bombardements, subissent un blocus les privant des aides alimentaires et médicales internationales malgré les alertes pressantes des Ong internationales sur les pénuries généralisées de nourriture et de produits de première nécessité.

Y. N.