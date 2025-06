CréAfrique 2025 │Vers un continent intelligent et résilient

Dans un monde en pleine mutation, le réseau Inspiring Leaders for Africa (Ila Network) organise ce jeudi 13 juin 2025 au Startup Village (Immeuble Saadi, El-Menzah 4, Ariana), l’événement CréAfrique 2025, qui réunit dix experts de renom afin de partager leurs réflexions et visions, et définir les contours du Smart Village africain.

CréAfrique invite à imaginer l’avenir des territoires africains sous le prisme d’une vision optimiste, enracinée et ambitieuse, centrée sur le concept novateur du Smart Village. Ce modèle de développement intègre innovation, ancrage culturel, autonomie et coopération, en alliant intelligence collective, héritage culturel et innovation technologique, afin de contribuer à construire un avenir plus juste et prospère pour le continent.

Deux panels stratégiques vont essayer de définir les fondamentaux du Smart Village : deux séquences de réflexion majeures, destinées à explorer en profondeur les défis et opportunités du développement africain. Le 1er panel, qui porte sur «Les fondamentaux d’un territoire durable, moderne et autonome», discutera des leviers essentiels pour bâtir le Smart Village, en abordant des thématiques cruciales telles que les infrastructures durables et intelligentes, l’agriculture souveraine et circulaire, ainsi que les systèmes de santé accessibles et intelligents.

Le second panel, qui portera sur «Gouvernance durable pour un territoire intelligent», se concentrera sur les modalités de mise en œuvre, en explorant la gouvernance participative et transparente, le rôle transformateur des médias, et les mécanismes de financement responsable.

CréAfrique 2025 s’annonce comme une plateforme incontournable pour façonner l’avenir des territoires africains, repenser le continent et construire des Smart Villages pour un avenir durable et inclusif.

Fondé par Me Fatma Attia, avocate engagée pour promouvoir et accompagner les initiatives qui valorisent et transforment l’Afrique, Ila Network vise à renforcer le leadership africain en valorisant les talents du continent et en les connectant à des opportunités économiques, sociales et environnementales durables.