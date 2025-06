Tounes Clean-Up | 816 Kg de déchets ramassés en une seule journée à Mahdia !

L’opération de nettoyage organisée par Tounes Clean-Up à Mahdia a permis de collecter 816 kilos de déchets en une seule journée.

Cette initiative, menée la semaine dernière a de nouveau démontré l’efficacité de la mobilisation citoyenne et a mis l’accent sur l’importance du recyclage et de l’économie circulaire.

En effet, dans un communiqué publié ce vendredi 13 juin 2025, Tounes Clean-Up a précisé que grâce à la collaboration précieuse de son partenaire, Tunisie Recyclage, plus de 438 kilogrammes de ces déchets ont pu être traités et valorisés.

Rappelons que Tounes Clean-Up, Ong tunisienne ayant pour objet la préservation de la nature et la protection de l’environnement, mènent souvent des opérations de nettoyage à travers le pays afin que notre environnement soit plus propre et plus sain.

