La caravane Al Soumoud dénonce des abus et un blocus systématique à l’Est libyen

La caravane Al Soumoud a dénoncé, ce samedi 14 juin 2025, un blocus systématique exercé par les autorités de l’Est libyen.

Dans son communiqué, Al Soumoud explique que la caravane a été empêchée d’avancer vers Syrte et a été isolée du monde extérieur après la coupure des réseaux de communication téléphoniques et d’Internet. Pis encore, la situation s’est aggravée hier après l’interdiction de toute livraison de nourriture, d’eau et de médicaments aux 1500 participants de la caravane.

Les autorités ont également bloqué une caravane de soutien organisée par des citoyens libyens solidaires avant d’empêcher les organisateurs d’apporter des provisions de première nécessité au campement.

En parallèle, une cinquantaine de participants ont été interdits de rejoindre la caravane, entraînant une division en trois groupes : un se trouvant sur le site initial du campement, un deuxième qui s’est éloigné à 1,5 km avec la nette interdiction formelle de tout contact avec le premier groupe et un troisième, composé de quelques dizaines de participants bloqués à l’extérieur et qui s’est regroupé dans une zone sécurisée disposant de réseau, à environ 40 km du campement.

Dans son communiqué, Al-Soumoud précise que plusieurs membres du deuxième groupe de la caravane ont été arrêtés sous prétexte de publication de vidéos jugées offensantes envers les autorités de Benghazi, et ce , sans leur permettre ni la présence d’un avocat ni de prendre contact avec leurs proches. La même source affirme qu’il s’agit de 8 blogueurs, dont les noms et nationalités seront communiqués ultérieurement.

Des arrestations similaires ont eu lieu au sein du groupe principal. L’un des agents de sécurité est même allé jusqu’à menacer un participant avec une arme, suite à une protestation contre l’arrestation arbitraire d’un membre du groupe, déplore la même source en pointant du doigt une escalade de la part des forces de sécurité du gouvernement de l’Est libyen, qui intervient alors que les membres du comité de pilotage poursuivent leurs négociations avec ses représentants afin de trouver une solution acceptable pour permettre à la Caravane Soumoud d’avancer vers la frontière libyo-égyptienne.

Tout en saluant le peuple libyen dans toutes les régions du pays pour sa position historique remarquable, la caravane Al Soumoud a par ailleurs appelé les autorités de l’Est libyen à mettre fin ces pratiques, à lever le blocus, à rétablir les communications, à libérer les participants arrêtés et à mettre fin à toute forme de harcèlement.

La Caravane Soumoud, appuyée par la Coordination d’Action Commune pour la Palestine, réaffirme qu’elle ne renoncera jamais, malgré les obstacles et les sacrifices, à son objectif humanitaire : « atteindre le poste-frontière de Rafah pour contribuer à mettre fin au blocus et au génocide visant notre peuple résistant de Gaza », ajoute encore la même source.

Et d’ajouter : « En conclusion, nous renouvelons notre engagement envers la fierté de notre nation : nos frères et sœurs résistants de Gaza. À nos peuples arabes, et à toutes les personnes libres dans le monde : nous ne faiblirons pas, nous ne reculerons pas, jusqu’à l’arrêt du génocide et la levée du blocus inhumain ».

