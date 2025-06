L’excellence gastronomique tunisienne s’invite à Rome

La deuxième édition de l’événement «Excellence gastronomique tunisienne», organisée les 11 et 12 juin 2025 au Centro Agroalimentare di Roma (CAR), s’est conclue avec succès. Promue par l’ambassade de Tunisie en Italie et le Centre de promotion des exportations (Cepex), l’initiative a mis en valeur le meilleur de la production agroalimentaire tunisienne, entre tradition ancestrale et innovation durable.

L’événement a vu la participation de six entreprises tunisiennes, engagées dans la promotion de produits d’excellence tels que l’huile d’olive, les dattes, les tomates séchées, les fruits de mer et les conserves, tous conformes aux normes européennes de qualité et de sécurité. L’objectif affiché : consolider les relations commerciales avec le marché italien, à travers des dégustations, des rencontres B2B et des ateliers techniques dédiés aux grossistes automobiles.

«Cette initiative constitue une nouvelle étape dans le programme de coopération lancé l’année dernière avec le Centre agroalimentaire de Rome, et la participation croissante des opérateurs italiens témoigne d’un intérêt concret pour l’offre tunisienne», a déclaré l’ambassadeur de Tunisie en Italie, Mourad Bourehla. Et d’ajouter : «L’Italie et la Tunisie partagent des affinités culturelles et culinaires qui rendent le renforcement de nos liens économiques naturel et stratégique.»

Une vision également partagée par le directeur du Cepex Milan, Anis Basti, qui a souligné l’importance de «promouvoir les produits tunisiens par des dégustations et des réunions d’information, favorisant ainsi de nouvelles opportunités commerciales entre les deux rives de la Méditerranée.»

Pour Fabio Massimo Pallottini, directeur général de Car et président d’Italmercati, l’événement a été «l’occasion d’entamer un dialogue structuré avec un secteur d’activité tunisien de plus en plus compétitif. L’objectif n’était pas de signer des contrats, mais de construire un parcours commun de croissance et de collaboration».

L’Italie s’affirme comme le deuxième partenaire commercial de la Tunisie dans le secteur agroalimentaire, avec des échanges dépassant les 460 millions d’euros par an.

Dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques et les défis logistiques, la Tunisie se présente comme un fournisseur fiable et durable : sa proximité géographique, ses délais de livraison rapides, sa faible empreinte carbone et ses certifications de qualité font du pays un allié idéal pour l’industrie italienne.

L’événement à Rome s’est conclu avec satisfaction pour les organisateurs et les participants, confirmant le Car comme une plateforme de référence pour l’internationalisation de l’industrie agroalimentaire et le dialogue économique entre l’Italie et la Méditerranée.

D’après Ansa.