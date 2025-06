L’hommage du Pr Kais Harzallah au Pr Abdoulaye Niang

«Le monde universitaire africain vient de perdre une grande figure, le Professeur Abdoulaye Nian, intellectuel engagé, cadre chevronné et homme de vision, qui est décédé en Tunisie», a rapporté, le 13 juin 2025, Barmadanet. Le Pr Kais Harzallah qui l’a suivi à Tunis rend hommage à l’ancien directeur exécutif du Centre Sènè d’études stratégiques sur le co-entrepreneuriat. Nous reproduisons ci-dessous son poste Facebook.

Le Professeur Abdoulaye Niang s’est éteint à Tunis, dans notre clinique, après des années au cours desquelles j’ai eu l’honneur de le suivre médicalement. Bien au-delà de son impressionnant parcours académique et institutionnel, je garderai de lui le souvenir d’un homme d’une grande humilité, d’une élégance rare, et d’un calme profondément apaisant. Un homme de valeur, fidèle, discret, et toujours digne, même dans l’épreuve. Son départ me touche profondément.

C’était un grand homme que le Mali et l’Afrique perdent, et un patient que je n’oublierai jamais. Toutes mes pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ceux qu’il a inspirés par son savoir et son humanité.

Reposez en paix, Professeur.