Sousse | Premier nid de tortues caouannes enregistré à Chott Meriem

L’association Notre Grand Bleu a annoncé la découverte du premier nid de tortues caouannes (Caretta caretta) à Chott Meriem dans le gouvernorat de Sousse.

Cette belle découverte coïncide avec la Journée mondiale des tortues marine, bien que pour l’association Notre Grand Bleu «chaque jour est dédié à la tortue marine… 365,5 jours par an, on agit avec cœur, raison et passion. Pas un jour dans l’année… Chaque jour est une chance de protéger l’équilibre marin et un être vivant qui mérite de vivre ».

Dans une note diffusée ce lundi 16 juillet 2025 sur sa page Facebook, l’association a affirmé que suite à cette découverte à Chott Meriem , son équipe s’est déplacée sur place pour localiser et protéger le nid.

Merci à M. Mohamed Ali Sraïha et sa famille pour leur vigilance et leur engagement, indique encore Notre Grand Bleu en appelant à contacter ses équipes en cas d’observation de tortue marine sur la plage : « Aidons ensemble à préserver cette espèce menacée ».

Y. N.