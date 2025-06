Abir Moussi | Le PDL organise un convoi de solidarité vers la prison de Belli

Le Parti destourien libre (PDL) organise, dimanche 29 juin 2025, un convoi de solidarité avec sa présidente Abir Moussi en direction de la prison de Belli, à Nabeul, sous le slogan « Appliquez la loi ».

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mardi 17 juin 2025, le PDL explique que cette initiative est une réaction à la « dégradation continue des conditions » de détention de Me Abir Moussi détenue depuis le 3 octobre 2023, estimant par ailleurs que sa détention « est illégale et qu’elle paie le prix de ses opinions politiques et son engagement contre la répression ».

Ce rassemblement vise donc à exprimer « le rejet des atteintes aux droits fondamentaux et à dénoncer l’instrumentalisation des institutions de l’État à des fins politiques », lit-on encore dans le communiqué du PDL qui considère injuste la détention et la condamnation d’Abir Moussi à deux ans de prison.

Dans son communiqué le PDL ajoute que Me Moussi est victime d’abus répétés et a par ailleurs condamné les refus de parloirs spéciaux avec la famille et en particulier sa fille, des restrictions imposées aux avocats sur les temps de visites ainsi que la limitation de leur nombre, tout en alertant sur ce qui est qualifié « d’acharnement collectif » et d’une atteinte au droit à la défense.

Y. N.