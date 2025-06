Atelier régional à Tunis sur le traitement aux agonistes opioïdes

L’atelier régional sur le traitement aux agonistes opioïdes s’est ouvert hier, lundi 16 juin 2025, à Tunis, avec la participation de responsables de la santé de Tunisie, d’Egypte, du Maroc, du Liban et de Jordanie.

Le traitement par agonistes opioïdes, parfois appelée TAO ou traitement assisté par médicaments, est un traitement médical destiné aux personnes souffrant de dépendance aux opioïdes, ces substances psychotropes de synthèse ou naturelle dont les effets sont similaires à ceux de l’opium sans y être chimiquement apparentés. Il réduit l’envie d’opioïdes et prévient les symptômes de sevrage graves.

L’atelier a réuni des représentants des ministères de la Santé de Tunisie, d’Égypte, du Maroc, du Liban et de Jordanie, autour de l’objectif commun de renforcer les capacités de 20 professionnels de santé tunisiens dans la mise en œuvre du traitement des usagers de drogues par les agonistes opioïdes, ainsi que de favoriser le partage d’expériences et d’expertises entre pays de la région.

Mustapha Ferjani s’entretient avec Cristina Albertin.

À cette occasion, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, qui a ouvert l’atelier, s’est avec Cristina Albertin, Représentante régionale de l’OnuDC pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, accompagnée du Dr Ilyes Kessal, chef du bureau de l’OnuDC pour la Tunisie, et de Lassaad Soua, directeur de l’OnuSida Tunisie.

Dans son discours d’ouverture, le ministre a souligné l’engagement fort de la Tunisie en faveur de la prévention de l’usage de drogues et de la protection de la jeunesse, à travers des politiques basées sur les droits humains et centrées sur la personne. Il a salué les efforts de coopération régionale en matière de santé publique et de réduction des risques.

Mme Albertin a, quant à elle, félicité le ministère de la Santé tunisien pour le développement d’une stratégie nationale intersectorielle axée sur la prévention, la réduction des risques et la prise en charge des troubles liés à l’usage de substances psychoactives illicites. Elle a également salué le lancement du projet pilote de traitement par la méthadone en 2025, positionnant la Tunisie comme un modèle pour la région.

Le Dr Kessal a exprimé sa reconnaissance pour la coopération exemplaire avec le ministère de la Santé et a réaffirmé l’engagement de l’OnuDC à soutenir la Tunisie dans ses efforts de prévention et de prise en charge de l’usage de drogues, notamment chez les jeunes et les populations les plus vulnérables.

I.B.