Caravane Al-Soumoud annonce de nouvelles libérations

La Caravane Al-Soumoud pour briser le blocus de Gaza a annoncé, dans la soirée de ce mardi 17 juin, la libération de l’ensemble des citoyens qui avaient été arrêtés en Libye

Après la libération d’un groupe de Libyens et Tunisiens ce , annonce celle de 4 autres Libyens Adib Werfali, Musab El Fares, Abou Ajila Al-Qotf, Abdelhakim Hamrouni ainsi que du citoyen soudanais Mohamed Nour Mohamed Ali.

Al-Soumoud ajoute que concernant Bilal Al-Fitouri, il était simplement injoignable et sans accès à Internet, et qu’il n’était pas arrêté.

Ainsi, la liste des personnes détenues en possession de la Caravane Al-Soumoud est désormais close : « Nous attendons la confirmation de l’arrivée des ex-détenus, que ce soit auprès de nous, à leur domicile ou dans tout autre lieu sûr pour eux».

La même source affirme par ailleurs qu’elle continue à recevoir, via les messages de la page et les représentants locaux des délégations participantes à la caravane, toute communication concernant d’éventuels disparus parmi les participants et que le programme de retour vers la Tunisie sera présenté d’ici sous peu.

