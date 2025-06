Suède | Disparu depuis le 29 mai, Abdelmajid Hajri retrouvé mort

Porté disparu depuis le 29 mai dernier à Stockholm en Suède, le jeune tunisien Abdelmajid Hajri a été retrouvé mort.

C’est ce qu’a annoncé sa famille, notamment son père et sa sœur, via des posts publiés sur les réseaux sociaux ce mardi 17 juin 2025, sachant que les circonstances de la mort d’Abdelmajid Hajri n’ont pas encore été communiquées.

Rappelons que le jeune tunisien de 35 ans n’avait plus donné de nouvelles depuis le 29 mai et qu’un appel à témoins avait été lancé par sa famille et que l’ambassade de Tunisie en Suède avait pris contact avec les autorités suédoises pour appuyer les recherches.

Y. N.