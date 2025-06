Inauguration à Tunis d’un service de néonatalogie financé par l’Italie

Le service de néonatalogie et de réanimation néonatale de l’hôpital Charles-Nicolle, financé par la Coopération italienne, a été inauguré, mardi 17 juin 2025, en présence du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, et de la directrice de l’Agence italienne de coopération et de développement (AICS) en Tunisie, Isabella Lucaferri.

«Nous sommes fiers d’avoir contribué à la création de ce service de néonatalogie et de soutenir le personnel soignant de l’hôpital Charles-Nicolle dans son précieux travail au profit des nouveau-nés atteints de maladies prénatales ou nés prématurément», a déclaré M. Prunas sur les réseaux sociaux de l’ambassade, soulignant comment «ce projet confirme le rôle fondamental de la coopération sanitaire dans le partenariat Italie-Tunisie, qui place l’assistance et la protection des personnes les plus vulnérables au centre».

I. B. (avec Ansa).