Fête de la Musique │ ‘‘Carmen’’ à l’Avenue Habib Bourguiba

Le 29 juin 2025, l’avenue Habib Bourguiba à Tunis a été le théâtre d’un concert lyrique en plein air exceptionnel, marquant la clôture de la Fête de la Musique 2025 et célébrant simultanément la fin des «deux jours sans voiture». Plongée dans une atmosphère inhabituelle et envoûtante, l’artère principale de la capitale a vibré au son de cet événement mémorable. (Ph. Hassen Doss et Rihab Chaieb).

Nadia Hmani *

Ce concert de musique classique a été donné en plein air par le ténor Hassan Doss. Face à un auditoire disparate, mais dense et ému, l’artiste a su créer une synergie parfaite entre l’élégance musicale et l’énergie du public.

Ayant eu l’opportunité de participer à l’événement en tant qu’alto mezzo parmi les 26 choristes du Chœur El Manar, j’ai vécu ce concert – pour ainsi dire – de l’intérieur avec une excitation et une émotion intenses, déterminée à donner le meilleur de moi-même.

Interprétée avec ferveur, l’attaque de ‘‘Carmina Burana (O Fortuna)’’ fut un moment puissant : une explosion de «forte» suivie d’un chuchotement précis des paroles en latins, avant de reprendre avec un «forte forte» en final, tous unis dans un souffle collectif.

Unis dans un souffle collectif

Aux côtés du ténor Hass Doss, la performance de la mezzo-soprano Rihab Chaieb, Canadienne d’origine tunisienne, fut captivante. Elle a interprété les titres ‘‘Carmen Abanera’’ et ‘‘O Sole Mio’’ en tandem avec Doss. Sa voix sûre grave vibrato et son tempo long, accompagnées de danses en zig-zag, m’ont impressionnée et même perturbée lors des répliques «Prends garde à toi». La star a cette capacité unique à infuser des facettes de son art et de son âme dans le personnage, rendant chaque performance profondément authentique. C’était une Carmen vivante, dynamique, scénique et ensorcelante.

Avec ‘‘Libiamo’’ et ‘‘Parigi o Cara’’, Doss étaitaccompagné de la soprano tunisienne Nesrine Mahbouli. Tiré de l’opéra ‘‘La Traviata’’ de Verdi, ‘‘Libiamo’’ est naturellement une invitation à la joie, à la célébration et à l’amour. Les voix des deux artistes se sont entrelacées avec une grande harmonie et le chœur a ajouté une dimension dynamique à la scène, se mouvant avec le tempo de la musique, dans une chorégraphie fluide et captivante.

La représentation a atteint le point culminant de l’émotion artistique avec les compositions de Doss ‘‘Tayer’’, et ‘‘Katousset el rmed’’, générique d’un feuilleton, ‘‘3ichka’’. J’ai été moi-même transportée, ressentant une sensation de plénitude, transportée dans «les airs», emportée par le souffle et l’énergie de cette mélodie rythmique. Les mélodies tunisiennes propres à Doss ont visiblement marqué les esprits par leur capacité à émouvoir le public.

Le ténor a également surpris le public en invitant une acrobate tunisienne de renommée internationale Sarra Rokbani, qui a réalisé une performance époustouflante de danse suspendue des cheveux incluant une interprétation mélodique de la célèbre chanson ‘‘Lamouni illi gharou minni’’ de Hédi Jouini.

La soirée a été couronnée par l’interprétation a cappella touchante de ‘‘Leve Leve Palestina’’ sur une note particulièrement émouvante. Une chanson que Doss a traduite en tunisien et interprété pour la première fois en public avec une ferveur que tous les présents ont éprouvée et partagée dans un élan collectif.

Alors que nous accélérions le tempo, les spectateurs ont illuminé l’avenue avec les torches de leurs téléphones mobiles. Ce geste spontané a créé une connexion profonde, unissant artistes et public dans un puissant message de solidarité.

Une atmosphère magique sur scène

On ne peut évoquer cette soirée sans souligner le caractère exceptionnel de Doss. Sa modestie et son exigence lors des répétitions transparaissaient dans chacune de ses performances : une connexion unique avec le public rendant ses spectacles inoubliables.

L’apport de la soprano Amina Baklouti lors des répétitions a été fondamental. Elle nous expliquait (et corrigeait) les nuances vocales, notamment dans certains passages de ‘‘Carmen’’. Son expertise combinée à la direction magistrale de Salma Messaoudi a été essentielle pour créer cette atmosphère magique sur scène.

Pour ma part, ce concert exceptionnel a été un véritable succès, et Doss, accompagné de son Orchestre Symphonique et Chœur El Manar, prévoit une tournée à travers la Tunisie, notamment à Bizerte, El Jem, Mahdia et Monastir. Un rendez-vous à ne pas manquer !

* Choriste ayant participé au concert ?

Nad Art

A l’avenue Habib Bourguiba

Mon cœur d’alto mezzo battait son plein

Vingt-six voix, un seul destin,

Devant la foule, un souffle divin.

Surexcitée, émue, enchantée,

Chaque note, une âme donnée.

«o Fortun», l’attaque, un frisson !

Du «forte» au murmure, la précision.

Le latin chuchoté, puis l’explosion,

Un «forte forte», pure passion !

Un souffle fou, jusqu’à la fin,

Nos voix unies, un chemin.

Et «Leve Leve Palestina»,

Le cœur du peuple s’élève.

Le tempo s’accélère, les mains s’élèvent,

Des torches mobiles, un rêve !

La foule s’illumine, une atmosphère de feux,

Solidarité, un chant pour eux.

Sous les étoiles de Tunis,

L’art et l’humain, un seul office.

Une nuit gravée, un souvenir,

Le chant de l’âme, pour l’avenir.