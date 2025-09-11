Santé | Interdiction du TPO en Tunisie

Le ministère de la Santé a annoncé, ce jeudi 11 septembre 2025, l’interdiction de la fabrication, de l’importation et de la commercialisation de tout produit cosmétique contenant du diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO).

Les services du ministère, en coordination avec les structures concernées, procéderont au retrait immédiat du marché de toutes les préparations contenant du TPO ( utilisé dans des produits cosmétiques pour les ongles permettant au vernis semi-permanent de durcir et sécher rapidement), et suivront de près le respect de cette mesure, prévient le département de la Santé, qui a appelé les industriels, importateurs et professionnels du secteur à respecter cette interdiction.

La même source a également demandé aux consommateurs de vérifier attentivement les étiquettes avant l’achat de tout produit cosmétique afin d’éviter ceux contenant cette substance, présente notamment dans certains vernis à ongles semi-permanents et qui été classé « substance CMR» (cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

Le ministère a par ailleurs appelé les industriels, importateurs et professionnels du secteur à respecter cette interdiction, et exhorté les consommateurs à vérifier attentivement les étiquettes avant l’achat de tout produit cosmétique afin d’éviter ceux qui contiennent cette substance.

Y. N.