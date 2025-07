Cinq livres pour penser la Tunisie autrement

Les ouvrages que publie à Tunis Sud Éditions ne cherchent ni à séduire ni à caresser dans le sens du poil. Ils dérangent parfois, questionnent souvent, éclairent toujours. Certains, bien qu’éloignés des tables de nouveautés, conservent une force intacte. Ils abordent l’histoire, les impasses de la modernité, les fragments intimes, les soubresauts de la mémoire tunisienne. Voici cinq titres qui méritent qu’on les reprenne aujourd’hui, à contre-courant du bruit ambiant.

Djamal Guettala

‘‘Noùl’’, de Sonia Kallel

Dans la Médina de Tunis, entre ruelles éteintes et ateliers oubliés, Sonia Kallel marche, observe, écoute. Son texte suit les derniers tisserands du sefsari, témoins d’un monde qui décline mais refuse de disparaître. Le noùl, ce métier à tisser archaïque, devient symbole d’un geste, d’un lien, d’un récit. Un livre modeste dans la forme, puissant dans sa portée.

‘‘Quelques jours de la vie d’un couple’’, de Rabâa Ben Achour-Abdelkéfi :

Un couple en apparence solide s’effondre. En toile de fond : la Tunisie des années 2000, la dictature, les faux-semblants sociaux, les blessures d’enfance enfouies. Dans une langue limpide et acérée, Rabâa Ben Achour explore ce qui ronge : le vide derrière la réussite, l’exil intérieur, la perte de sens. Un roman lucide et nécessaire.

‘‘Wassila Bourguiba – La main invisible’’, de Noureddine Dougui :

Longtemps cantonnée à un rôle secondaire, Wassila Bourguiba apparaît ici dans toute sa complexité. Conseillère de l’ombre, stratège politique, figure féminine centrale d’un pouvoir viril, elle a su manœuvrer, influer, façonner. Dougui retrace avec rigueur et nuance le parcours de cette femme dont l’histoire a trop longtemps ignoré la trace.

‘‘La marmite d’Ayoub’’, de Med Ridha Ben Hamouda :

C’est un roman de faille, de vertige, de beauté crue. Med Ridha Ben Hamouda y interroge ce qui subsiste quand tout vacille : le désir, le sacré, la quête du bonheur. Une écriture intense, presque mystique par moments, qui cherche moins à convaincre qu’à secouer.

‘‘Le Bandit’’, de Taoufik Ben Brik :

Une fiction enragée, écrite comme une course, une fuite, une charge. Publié en 2004, ‘‘Le Bandit’’ anticipe le soulèvement des corps et des mots. Avec sa langue nerveuse et insolente, Taoufik Ben Brik invente un héros qui vole les paragraphes, défie les dictatures et plante ses étendards dans les marges. La littérature comme insurrection.

Sud Éditions ne publie pas pour accompagner l’air du temps, mais pour en décaler le rythme. Ces cinq livres, chacun à sa manière, proposent une autre lecture de la Tunisie : plus intérieure, plus dense, plus libre.