Décret 54 | Ramla, la sœur de Sonia Dahmani condamnée à 2 ans de prison

Ramla Dahmani, la sœur de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, a été condamnée par contumace à deux ans de prison avec exécution immédiate, annonce Me Sami Ben Ghazi.

L’avocat a précisé, dans un post publié ce mardi 8 juillet 2025 sur son compte Facebook que Ramla Dahmani a été condamnée en vertu du décret 54, le 1er juillet courant.

Commentant sa condamnation, Ramla Dahmani dénonce un acharnement en écrivant notamment : « Ils m’ont condamnée parce que je parle trop. Parce que je ne plie pas. Parce que j’expose leur honte. Nationalement et Internationalement…. Qu’ils sachent que tant que je respire, je continuerai à dénoncer, à écrire, à hurler, à me battre. Pour Sonia. Pour les autres. Pour la vérité. Parce qu’il y a une chose qu’ils n’ont pas encore comprise : ce ne sont pas les barreaux qui réduisent une femme au silence. Ce sont les compromis. Et moi, je n’en fais aucun ».

Y. N.