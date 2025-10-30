Tunisie | La grève des banques est maintenue pour les 3 et 4 novembre

Les employés des banques vont observer une grève les 3 et 4 novembre 2025. La partie syndicale appelle le président de la république Kaïs Saïed à intervenir pour obliger le Conseil bancaire et financier (CBF) à venir à la table des négociations pour parvenir à une solution acceptable pour les deux parties.

Le secrétaire général de la Fédération générale des banques, des établissements financiers et des sociétés d’assurance, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Ahmed Jaziri a indiqué, lors de son passage dans l’émission ‘‘Sabah El-Ward’’ sur Jawhara FM, ce jeudi 30 octobre, que «la grève est maintenue en raison de l’échec des tentatives pour parvenir à un accord avec le CBF qui satisfasse les revendications de la profession».

«On a envoyé un courrier au ministère des Finances et à la présidence du gouvernement pour leur demander d’intervenir en vue de régler le problème, mais on n’a eu aucune réponse», a indiqué Jaziri.

«Le employés du secteur bancaire n’ont pas bénéficié des augmentations de salaires décidées pour 2025, malgré leur mise en application dans d’autres secteurs, tels que la Poste et la fonction publique», a souligné le responsable syndical, en déplorant le «refus de négocier cette augmentation par le Conseil bancaire et financier au cours des trois précédentes réunions».

Par ailleurs, «le secteur bancaire n’a pas appliqué le loi n°41 de l’année 2023 relative à la réduction du taux d’intérêt sur les prêts de longue durée, alors que le président de la république avait insisté sur son application sans aucune exception», a aussi indiqué Jaziri, ajoutant que cette loi a été appliquée par une seule banque, sans la nommer.

«Il n’y aura pas de retour sur la décision de grève sans dialogue constructif», a conclu le responsable syndical.

L. B.