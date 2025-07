Tunisie | Calendrier de l’année universitaire 2025-2026

La date de la prochaine rentrée universitaire a été fixée au 12 septembre 2025 dans l’ensemble des établissements relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que ceux placés sous double tutelle.

Toutefois, certains établissements débuteront les cours le 2 septembre. Il s’agit des instituts préparatoires aux études d’ingénieur, des écoles et des instituts de formation en ingénierie, de l’École nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis, des facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie, de l’École nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet ainsi que des instituts supérieurs des études technologiques.

C’est ce qu’a annoncé la tutelle dans une circulaire adressée aux directeurs et doyens des établissements d’enseignement supérieur publics et privés portant sur le calendrier de l’année universitaire 2025-2026.

L’année universitaire comprendra au minimum 28 semaines de cours, sans compter les congés et les périodes d’examens, sauf pour certaines filières soumises à des textes spécifiques, explique la circulaire, ajoutant que les enseignants universitaires restent mobilisés tout au long de cette période, afin d’assurer l’évaluation des résultats de fin d’année, le bon déroulement des examens, des concours ainsi que les opérations de correction.

Le calendrier comprend, également, les périodes de congé, en plus des fêtes nationales et religieuses.

Les vacances d’hiver sont ainsi fixées du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 inclus, tandis que celles de printemps sont prévues du 14 au 29 mars 2026 inclus.