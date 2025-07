Tunisie | Des températures nocturnes allant jusqu’à 37°C !

L’Institut national de la météorologie a annoncé que la chaleur se poursuit cette nuit dans toutes les régions du pays, où les températures seront élevées.

Celles-ci varieront, cette nuit, entre 28 et 32°C au nord et au centre du pays et entre 33 et 37°C dans le sud, indique l’INM qui annonce par ailleurs des cellules orageuses locales accompagnées de pluies au centre-est.

La même source annonce également des vents forts ent de secteur nord sur le nord et de secteur est sur le centre et le sud, relativement fort près des côtes, faible à modéré sur le reste des régions et dépassant temporairement 70 km/h en rafales, sous orages.

Y. N.