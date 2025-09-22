Météo-Tunisie | Pluies, orages et températures en baisse

L’Institut national de la Météorologie (INM) a annoncé dans un bulletin météo spécial, que cette nuit sera caractérisée par des conditions instables et des précipitations généralisées sur l’ensemble du territoire tunisien.

Les habitants du nord, du centre, et localement du sud sont invités à la prudence face à des pluies temporairement orageuses et parfois abondantes, lit-on dans le bulletin publié dans l’après-midi de ce lundi 22 septembre 2025.

L’INM alerte également sur des chutes de grêle dans quelques zones isolées de l’extrême nord, ajoutant que le vent soufflera fort en particulier près des côtes avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 80 km/h par moments, notamment sous orages.

Quant aux températures nocturnes, elles seront en baisse par rapport à ces derniers jours et varieront entre 23 et 28 degrés Celsius. Dans les régions de l’ouest, les thermomètres pourraient descendre jusqu’à 20 degrés, alors qu’au sud-ouest la chaleur sera au rendez-vous cette nuit avec 31 degrés.

