Affaire du détenu de Gafsa | La justice annule le jugement

La justice a annulé le jugement prononcé contre le détenu de la prison de Gafsa qui avait écopé d’une peine de 6 mois pour avoir refusé de regarder les activités du président de la République à la télévision.

C’est ce qu’a annoncé l’avocate Afef Zarroug ce mercredi 23 juillet 2025, en saluant cette décision judiciaire et estimant que ce verdict constitue une victoire de la justice et confirme la crédibilité de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), dont la section locale avait fermement dénoncé cette affaire.

Rappelons que l’avocat Adel Sghaier avait indiqué à l’AFP que son client avait proféré des insultes et demandé à changer de chaîne en voyant le président à la télévision : « Il lui en voulait après sont expulsion d’Italie, où il vivait sans papiers, estimant que c’est à cause des accords passés entre la Tunisie et l’Italie que sa vie a été détruite».

Y. N.