L’Italie premier importateur de produits de la mer de Tunisie

L’Italie est le premier importateur de produits de la mer de Tunisie, absorbant 31% des exportations totales de notre pays, suivie par l’Espagne (14 %) et la Libye (12 %), indique le dernier bulletin de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), ajoutant que la balance commerciale tunisienne des produits de la pêche a enregistré une baisse de 67,5 % de son excédent à fin mai 2025 (en glissement annuel). (Ph. Pêcheurs à Kerkennah).

Le solde positif s’est établi à 59,9 millions de dinars (environ 17,8 millions d’euros), en baisse par rapport aux 184,4 millions de dinars (environ 54,3 millions d’euros) enregistrés à la même période en 2024.

Du 1er janvier à fin mai 2025, les exportations tunisiennes de produits de la pêche (maritime et aquaculture) ont atteint environ 11 400 tonnes, pour une valeur de 267,3 millions de dinars (78,61 millions d’euros). Ce chiffre met en évidence une baisse, tant en quantité (-19,7 %) qu’en valeur (-21,2 %), par rapport à la même période en 2024, où les exportations s’étaient élevées à 14 200 tonnes, pour une valeur de 339,3 millions de dinars (environ 100 millions d’euros).

Les prix moyens à l’exportation ont également baissé d’environ deux pour cent, s’établissant à 23,4 dinars (6,88 euros) le kilogramme, contre 23,9 dinars (7,03 euros) le kilogramme en mai 2024.

Selon l’agence italienne Ansa, le marché italien s’ouvre de plus en plus aux produits de la mer tunisiens, qui offrent une variété d’espèces très prisées sur les tables italiennes à des prix compétitifs.

Les principaux produits importés par l’Italie comprennent des poissons frais et réfrigérés tels que la morue, la dorade, le bar et d’autres espèces méditerranéennes typiques, ainsi que des crustacés, notamment les crevettes roses et rouges, les mollusques, le poulpe, le calmar et la seiche, très prisés.

L’Italie importe également des produits transformés ou semi-transformés tels que des filets et des produits préparés, ce qui facilite leur distribution et leur utilisation dans la restauration.

I. B.