Mort d’un 8e tunisien dans les prisons italiennes cette année !

L’ancien député et activiste Majdi Karbai a annoncé, ce samedi 26 juillet 2025, qu’un Tunisien est décédé dans la prison de Pietro Cerulli à Trapani.

Cette nouvelle tragédie porte à 8 le nombre de Tunisiens morts dans les prisons italiennes depuis el début de cette année 2025 et le 2e en seulement une semaine, rappelle Majdi Karbai.

Dans la prison de Pietro Cerulli, le jeune Tunisien est décédé après plusieurs tentatives d’automutilation, signes évidents de sa fragilité psychologique. Mais l’administration du pénitencier a choisi d’ignorer ces signaux d’alerte, jusqu’à ce que le drame se produise, dénonce l’ancien député.

Ce nouveau drame survient quelques jours seulement après celui enregistré dans la prison de “Massa Carrara”, où le corps sans vie d’un jeune Tunisien de 26 ans a été retrouvé dans sa cellule et dont la famille n’a pas été informée mais a appris le décès via les réseaux sociaux…

« La tragédie des Tunisiens dans les prisons italiennes continue de s’aggraver dans un silence meurtrier, face à une indifférence officielle honteuse », déplore la même source, en pointant du doigt l’absence d’enquête et de réaction diplomatique des autorités tunisiennes et en affirmant que les témoignages font état de « négligence, de mauvais traitements, de surpopulation dramatique et de pressions psychologiques menant les jeunes au désespoir… et à la mort ».

Y. N.