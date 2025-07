Tunisie | Les températures les plus élevées enregistrées ce 25 juillet

L’Institut national de la météorologie (INM) a dévoilé les températures les plus élevées pour ce vendredi 25 juillet 2025, avec un nouveau pic à 48°C.

C’est à Gabès et Médenine que le pic de la canicule (48°C) a été enregistré , alors que Monastir, Kairouan et Kébili ont enregistré des maximales à 47 degrés.

A Tataouine la température a atteint 46°C et à Sidi Bouzid et Gafsa on a atteint un pic de 45 degrés suivi de Zaghouan et Siliana avec 44 degrés.

Notons que la Tunisie a fait face à une vague de chaleur avec des températures variant de 40 à 48 degrés et qu’une accalmie a été constatée ce soir et devrait se poursuivre ce week-end.

Y. N.