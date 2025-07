Tunisie | Trois incendies de forêt maîtrisés à Siliana

Les unités de la protection civile de Siliana sont parvenues, ce samedi 26 juillet 2025, à maîtriser trois incendies de forêt.

C’est ce qu’a indiqué Jamel Ferchichi commissaire régional au développement agricole à Siliana, dans une déclaration à l’agence Tap, en précisant que les incendies se sont déclarés à Jebel Jama, à Jebel Balouta et à Jebel Dahar, sachant que ce dernier s’est étendu jusqu’à Jebel Mansour dans la délégation d’El Fahs (gouvernorat de Zaghouan).

Après des efforts de différents services venus en renfort aux pompiers vendredi, la situation est désormais sous contrôle, bien que les opérations de refroidissement et de surveillance se poursuivent ce soir, a ajouté la même source.

D’importantes zones forestières ont été ravagées par les flammes et une enquête est ouverte pour chacun des incendies afin d’en déterminer l’origine et la cause exacte.

Y. N.