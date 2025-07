Campagne de nettoyage à Monastir | «Protéger notre mer, c’est protéger la vie»

La plage de Karaïa à Monastir a été le théâtre d’une importante campagne de nettoyage et de sensibilisation environnementale portée par l’association Notre Grand Bleu.

Soutenue par les autorités locales, cette action a rassemblé, vendredi dernier, de nombreux volontaires pour un message clair : la protection de nos côtes est l’affaire de tous, et ce , sous le slogan « Protéger notre mer, c’est protéger la vie », indique Notre Grand Bleu dans un communqiué publié ce lundi 28 juillet 2025.

Cette opération a été menée dans le cadre de son engagement pour la préservation de l’environnement, et sous la supervision de Issa Moussa, gouverneur de Monastir, et avec le soutien de la municipalité de Monastir. Des volontaires engagés ont nettoyé la plage dans un esprit de collaboration et de conscience écologique, accompagnés d’activités de sensibilisation à la protection du littoral et à la biodiversité marine.

L’association adresse par ailleurs ses remerciements les plus sincères au gouverneur et à la municipalité de Monastir pour leur soutien et leur collaboration, et encourage chacun à s’impliquer dans la préservation de nos plages pour un avenir plus propre : « Protéger notre mer, c’est protéger la vie ».