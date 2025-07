Tunisie | Les accidents de la route ont fait 663 morts depuis le début de l’année

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a annoncé, ce jeudi 31 juillet 2025, une hausse de 6% des nombres du décès dans les accidents de la route depuis le début de l’année, par rapport à la même période de l’année dernière.

La même source précise que durant la même période 2863 accidents ont été enregistrés dans les différentes régions du pays, faisant 663 décès et 3781 blessés.

L’ONSR ajoute que le manque de vigilance et l’inattention sont la première cause des accidents, avec 40,03 %, suivi de l’excès de vitesse excessive qui arrive en deuxième position avec plus de 15 % des accidents enregistrés depuis le début de l’année.

Avril a été le mois le plus meurtrier avec 105 décès et 596 blessés, indique encore l’ONSR, qui a appelé les usagers de la route à la prudence au volant et au respect du code de la route.

L’Observatoire a aussi appelé les autorités régionales, dont les présidents des comités régionaux de sécurité routière, à ajuster leurs plans d’action pour une meilleure application afin de lutter contre les comportements irresponsables sur les routes.

Y. N.