Un week-end pluvieux en perspective | Appel à la prudence sur les routes

L’Observatoire national de sécurité routière (ONSR) a appelé, vendredi 26 septembre 2025, les usagers de la route à la prudence ce week-end, qui sera marqué par de fortes pluies, des orages et de vents forts par endroits.

Après l’alerte émise par l’Institut national de météorologie, l’ONSR a rappelé l’importance de respecter le code de la route et à être vigilant en vue de réduire les risques et d’assurer la sécurités de tous sur les routes du pays.

L’ONSR a notamment appelé les usagers des routes à réduire considérablement la vitesse, d’augmenter les distances de sécurité, de maintenir une bonne maîtrise du volant, d’allumer les feux pour rester visible dans toutes les conditions et de redoubler de vigilance.

La même source a appelé à se mettre à l’abri en cas de chute de grêle et si possible, stationner dans un endroit couvert, tout en rappelant que que ces mesures simples à adopter lors de conditions météorologiques marquées par vents, pluies et orages, peuvent sauver des vies.

Y. N.