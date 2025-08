Tilli Tanit promeut la broderie tunisienne à l’internationale

À l’occasion de la Journée mondiale de la broderie, célébrée le 30 juillet de chaque année, l’Agence italienne de coopération au développement (AICS) à Tunis a mis en lumière Tilli Tanit, un atelier de broderie fondé à Mahdia par Nejib Belhaj.

Cette entreprise est désormais soutenue par le projet «Sumud – résilience, innovation et durabilité pour les micros, petites et moyennes entreprises artisanales, agricoles et touristiques en Tunisie», financé par l’AICS et mis en œuvre par Oxfam Italie en partenariat avec l’Association des volontaires pour le service international (Avsi), la Région Toscane, Shanti et l’Association pour une agriculture durable (Apad).

Plus qu’un simple atelier, Tilli Tanit est un véritable lieu de rencontre entre patrimoine culturel, innovation contemporaine et engagement social, écrit l’AICS Tunis sur ses réseaux sociaux, précisant que, depuis sa création en 2014, l’objectif est clair : promouvoir le savoir-faire textile de Mahdia tout en offrant des perspectives professionnelles dignes et stables aux artisans de la région.

L’atelier compte aujourd’hui une équipe de cinq personnes, dont quatre femmes et l’organisation y est à taille humaine, caractérisée par un esprit de solidarité et de flexibilité : Nejib est responsable de la direction artistique et des relations avec la clientèle, tandis que sa sœur Zahra gère l’administration et les finances. Ensemble, ils incarnent une vision commune guidée par des valeurs de respect, de coopération et de transmission. L’environnement de travail est convivial et permet aux employés de concilier vie professionnelle et vie personnelle, contribuant ainsi à un travail digne et épanouissant.

Tilli Tanit se distingue par sa production artisanale contemporaine et de haute qualité. Chaque pièce est le fruit d’un travail artisanal minutieux utilisant des matières premières locales telles que le raphia, la viscose et la laine, ainsi que des matériaux non conventionnels comme le plastique, affirmant ainsi une approche durable et créative.

L’atelier conçoit des tableaux brodés, des tissus décoratifs et des pièces uniques, souvent en collaboration avec des artistes, des designers ou des concept stores.

Grâce au soutien attentif et structuré du projet Sumud, Tilli Tanit a pu franchir une étape importante dans son développement.

Deux axes d’avenir s’offrent à lui : offrir un jour des opportunités d’emploi aux femmes en situation de vulnérabilité, par exemple celles en prison ou sans soutien financier, grâce à la broderie; créer un atelier-école pour transmettre son savoir-faire et attirer les nouvelles générations vers cet artisanat encore méconnu. Tilli Tanit se présente comme un modèle inspirant de résilience, de créativité et d’engagement. Forte d’une vision claire et profondément ancrée dans les traditions locales, cette entreprise se réinvente sans cesse pour valoriser l’artisanat tunisien à l’international.

I. B. (d’après Ansa)