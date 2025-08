Après la visite de Meloni, vers un partenariat stratégique entre l’Italie et la Tunisie

La récente visite surprise de la présidente du conseil Italien Giorgia Meloni à Tunis a été vivement critiquée en Tunisie, en ce qui concerne surtout le volet de la lutte contre la migration illégale. Ces critiques ont fusé sur les réseaux sociaux qui expriment davantage l’opinion publique en Tunisie que les médias traditionnels. Est-ce pour rééquilibrer la couverture de cette visite que l’agence officielle italienne Ansa a consacré un article plus positif à cette visite, avec la langue de bois habituellement liée à un tel exercice. L’agence a réussi aussi la prouesse d’éviter le sujet qui fâche : la gestion de la migration illégale, qui est pourtant le sujet numéro un pour Mme Meloni lors de ses visites en Tunisie. Nous traduisons cet article ci-dessous ?

La croissance des échanges commerciaux, les investissements ciblés et la coopération à plusieurs niveaux laissent entrevoir un avenir prometteur entre Rome et Tunis.

Quelques jours après la visite du Premier ministre Giorgia Meloni en Tunisie, le climat de coopération entre Rome et Tunis se renforce sur des bases économiques de plus en plus solides, ouvrant des perspectives de développement conjoint dans des domaines clés tels que le commerce, l’énergie, la formation professionnelle et l’investissement industriel.

Anis Basti, directeur du bureau du Centre de promotion des exportations (Cepex) à Milan, s’est confié à l’agence de presse Tap. Il a déclaré qu’entre janvier et mai 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 10,45 milliards de dinars (3,16 milliards d’euros), avec un solde positif pour la Tunisie : les exportations tunisiennes vers l’Italie ont atteint 5,57 milliards (1,68 milliard d’euros), contre 4,87 milliards (1,47 milliard d’euros) pour les importations, et le taux de couverture des importations a dépassé 115 %, confirmant la compétitivité des produits tunisiens sur le marché italien.

Les principales exportations tunisiennes comprennent les composants pour les industries mécaniques et électriques (36,5 %), le textile (21,2 %), les plastiques, les produits chimiques, la céramique et l’ameublement (19,1 %), ainsi que les chaussures, le cuir et les spécialités agroalimentaires (11,7 %). La Tunisie importe principalement d’Italie des matières premières et des biens d’équipement, notamment des dérivés du pétrole, des machines agricoles, du textile et du cuir, essentiels au système productif tunisien. Le partenariat économique se renforce également en termes d’investissement.

Selon l’ambassade d’Italie à Tunis, l’Italie est le deuxième investisseur étranger en Tunisie, avec une part de 16 % des capitaux étrangers. Le pays abrite environ 1 000 entreprises italiennes opérant dans divers secteurs, employant plus de 83 000 personnes. Pour soutenir cette tendance, la Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (Conect) a annoncé une mission commerciale en Italie lors de la Foire internationale de Rimini en octobre. Un forum d’investissement est également prévu en Tunisie, co-organisé avec l’association des entreprises italiennes, pour renforcer la coopération industrielle et ouvrir de nouveaux horizons dans le contexte euro-méditerranéen.

Le renforcement du système de formation technique tunisien, dans le cadre du Plan Mattei, constitue également un pilier essentiel de la coopération.

Le 21 juin, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et l’Agence italienne de coopération au développement (AICS) ont signé un accord de 6,5 millions d’euros pour le lancement du projet triennal «Tunisie professionnelle», entièrement financé par l’Italie.

L’objectif est d’améliorer l’employabilité des jeunes Tunisiens et de lutter contre la migration irrégulière grâce à un système de formation plus moderne et inclusif, répondant aux besoins du marché du travail. L’ambassadeur d’Italie à Tunis a souligné l’intégration de cette initiative dans le Plan Mattei pour l’Afrique et la Vision Tunisie 2035, qui soutient la migration circulaire régulée et le développement humain durable.

Traduit de l’italien.