«Arboune» de Imed Jemaa le 6 août 2025 au Festival de Hammamet

Imed Jemaa présentera sa nouvelle création «Arboune» demain, mercredi 6 août 2025, au Festival international de Hammamet.

Synopsis :

Histoire d’une famille tunisienne : le quotidien, la vie dure des gens normaux après 2 ans de Covid… se ressent de façon intense dans la mesure où aucune alternative ne se présente pour les tirer d’affaire.

Cette création évoque le statut aléatoire de l’artiste lambda en Tunisie : confronté à l’absence de normes fixées, au manque de droits fondamentaux, à la carence de perspectives d’avenir, comment peut-il parvenir à maintenir un rôle au sein d’une communauté fondamentalement soucieuse de ses coutumes ?

L’histoire se déroule dans une seule pièce d’habitation typique au mobilier vétuste et défraîchi ; elle est pourvue d’un grand tapis arabe, d’un divan, table et chaises anciennes et donne sur une porte.

Elle joue l’effet miroir de ce qu’endurent nombre de familles, sans grands moyens, contraintes à la promiscuité et résignées vaille que vaille à remplir leur mission et à maintenir une réputation acquise depuis des générations.