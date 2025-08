Pour un meilleur rayonnement de la Tunisie en Afrique

Le Tunisia Consortium for African Development (Tucad) est une initiative ambitieuse rassemblant des entreprises tunisiennes désireuses d’unir leurs efforts pour pénétrer les marchés africains dans des secteurs stratégiques tels les infrastructures, l’énergie, le transport et les télécoms», a déclaré Anis Jaziri, président de Tunisia Africa Busisness Council (TABC).

M. Jaziri a présenté cette initiative lors d’une réception donnée hier, lundi 4 août 2025, en l’honneur des ambassadeurs tunisiens accrédités à l’étranger, ainsi que des chefs de mission diplomatique et consulaire africains accrédités en Tunisie, et ce en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, qui a salué de son côté l’importance stratégique des initiatives telles que Tucad, tout en soulignant «le rôle crucial que jouent les structures étatiques comme les ambassades, mais également les acteurs privés et les organisations comme TABC, dans l’ancrage de la Tunisie dans son espace africain naturel.»

Il a aussi lancé un appel à une mobilisation collective, associant institutions publiques et secteur privé, pour renforcer les instruments de la diplomatie économique, au service du rayonnement de la Tunisie sur tout le continent.

La soirée a permis aussi de passer en revue les actions menées par le TABC au cours de l’année écoulée, et de tracer les perspectives de coopération sud-sud dans une logique de développement durable et de co-construction.

M. Jaziri a également dévoilé le programme d’actions de son think tank pour le second semestre 2025, qui reflète une volonté claire de positionner la Tunisie comme acteur économique incontournable en Afrique, et qui s’établit comme suit :

4-10 septembre : Intra-African Trade Fair – IATF, Alger – Salon continental organisé par Afreximbank, réunissant 1600 exposants.

7-8 octobre : Forum Invest In Senegal, Dakar – Plateforme d’investissement axée sur la Vision 2050 du Sénégal.

9–10 octobre : Forum Investir au Burkina Faso, Ouagadougou – Renforcement de la coopération régionale.

28 octobre-1er novembre : Mission multisectorielle en Guinée – En marge de la 2ᵉ édition du Forum Forum pour la Croissance Inclusive en Afrique .

13 novembre : FITA Pitch Days, Tunis – Rencontres entre porteurs de projets, investisseurs et bailleurs de fonds.

Décembre (date restant à fixer): Mission multisectorielle au Bénin, Cotonou – En partenariat avec le Revia.

Les détails de ces évènements sont disponibles sur ce lien.

Cette soirée a marqué un moment fort de convergence entre diplomatie et monde économique, consolidant le rôle de la Tunisie comme acteur moteur de l’intégration africaine.

TABC a réaffirmé son engagement à porter la voix de l’entreprise tunisienne à l’échelle continentale, en étroite collaboration avec les ambassades, les partenaires africains et les institutions nationales.

I. B.