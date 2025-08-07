La France suspend l’exemption de visa pour les officiels algériens

Les tensions entre Paris et Alger franchissent un nouveau seuil. Le président français Emmanuel Macron a décidé, mardi 5 juillet 2025, de suspendre l’accord bilatéral de 2013 permettant aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service algériens de voyager en France sans visa.

Cette décision intervient dans un climat de forte crispation diplomatique entre les deux pays. En cause, selon l’Élysée : la détention de deux citoyens français en Algérie, l’écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Gliez, ainsi que le refus d’Alger de coopérer dans la reconduite à la frontière de plusieurs ressortissants algériens en situation irrégulière en France.

«Il est temps d’agir avec davantage de fermeté. L’attitude des autorités algériennes est inacceptable», a déclaré Macron, qui affirme ne plus avoir d’autre choix que d’adopter un «nouveau cap» dans la relation bilatérale.

Une mesure ciblée, un signal politique

L’accord suspendu concernait uniquement les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, leur permettant d’entrer en France sans visa pour des séjours officiels ou de courte durée. Désormais, ces personnes devront déposer une demande de visa régulière et justifier leur déplacement auprès des services consulaires français.

Selon Paris, plus de soixante ressortissants algériens visés par une OQTF (obligation de quitter le territoire français) n’ont pu être expulsés, faute de documents délivrés par les autorités consulaires algériennes.

Des sources diplomatiques algériennes laissent entendre que des mesures de réciprocité sont à l’étude.

Depuis plusieurs mois, les relations franco-algériennes se sont fortement dégradées. En mai, Alger avait expulsé 15 diplomates français, un geste auquel Paris avait répondu de manière symétrique. Les contentieux migratoires, mémoriels et sécuritaires s’accumulent, sur fond de désaccords croissants au sein du Maghreb et de recompositions régionales.

Cette suspension de l’exemption de visa pourrait constituer un précédent dans la manière dont la France redéfinit ses liens avec ses anciens partenaires maghrébins.

