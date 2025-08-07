Un événement rare et prometteur pour la biodiversité tunisienne s’est produit il y a quelques jours sur la plage d’un hôtel de la zone touristique d’El Kantaoui, dans le gouvernorat de Sousse : un nid de tortues marines a été découvert et surveillé avec succès, permettant à 132 bébés tortues de rejoindre leur habitat naturel en Méditerranée. Vidéo.

L’annonce a été faite par Olfa Chaïeb, chercheuse à l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) et coordinatrice nationale du programme de suivi des éclosions de tortues marines en Tunisie.

Chaïeb a indiqué qu’un employé de l’hôtel avait donné l’alerte après avoir remarqué des signes d’éclosion, ce qui a entraîné une intervention rapide des spécialistes.

Touristes, résidents et personnel de l’hôtel ont collaboré à l’opération et, avec les spécialistes, ont formé une chaîne humaine pour aider les bébés-tortues à rejoindre la mer.

Selon le chercheur, environ 140 œufs ont été pondus dans un nid d’environ 50 centimètres de profondeur, probablement entre mai et juillet, période de nidification typique de ces reptiles marins. Parmi ceux-ci, 132 tortues ont éclos et ont atteint la mer en plusieurs vagues successives. Peu de pertes ont été enregistrées, un taux de survie jugé très satisfaisant par les biologistes.

Les tortues marines, en particulier la tortue caouanne (Caretta caretta), sont très sélectives quant à leurs sites de nidification : elles recherchent des plages calmes, propres et peu fréquentées, au sable de qualité. La présence d’un tel nid à El Kantaoui témoigne donc d’un écosystème côtier relativement bien préservé, malgré l’urbanisation continue liée au tourisme. Le littoral du gouvernorat de Sousse abrite plusieurs sites de nidification connus, notamment Meftah, Essalloum, Chott Meriem, El Kantaoui et Hergla.

Le programme national de surveillance des tortues marines, coordonné par l’INSTM, prévoit des opérations régulières de surveillance et de sensibilisation dans la zone. L’institut appelle à la vigilance et à la responsabilité collective. Les citoyens, les touristes et les professionnels du tourisme sont encouragés à signaler tout signe suspect de nidification ou d’éclosion sur les plages tunisiennes. Cette coopération est essentielle pour protéger cette espèce menacée, inscrite sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), et contribuer à la préservation du patrimoine naturel tunisien.