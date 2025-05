À Tabarka, le premier sentier protégé pour les plongeurs

Un sentier sous-marin pour plongeurs dans une zone marine protégée, le premier du genre en Tunisie, a été inauguré dans la baie de Melloula, à Tabarka, une manière de valoriser le patrimoine écologique de cette région qui se distingue par la richesse de son fond marin.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée, dimanche 26 mai 2025, en présence de représentants des structures locales, régionales et nationales, ainsi que de membres de la société civile, du conseil municipal de Tabarka et de certains parlementaires.

Ce parcours sous-marin, promu par l’Association TunSea pour les sciences participatives, «valorise le patrimoine écologique de Melloula, tout en répondant aux besoins des touristes et des amateurs d’exploration», a déclaré le directeur général du ministère de l’Environnement, Mohamed Ali Ben Temessek.

Le directeur du Centre de coopération pour la Méditerranée de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Maher Mahjoub, a indiqué que ce projet a été réalisé sur la base d’une série d’études qui ont permis d’identifier les besoins des pêcheurs et les attentes des chercheurs et des visiteurs du site. Le rôle de l’UICN est de soutenir le projet en renforçant les capacités des sujets impliqués, dans le but d’améliorer la biodiversité, de créer une dynamique économique locale et de générer des emplois durables liés aux ressources naturelles de la région, explique-t-il à l’agence Tap.

Plus de 140 espèces marines ont été recensées dans les eaux du Golfe, a indiqué le président de l’association TunSea, Yassine Ramzi Sghaier, qui a promu ce projet, dont l’objectif principal est la protection des ressources naturelles et animales.

Le président du groupement de pêche artisanale Imed Triki, qui a signé une convention de partenariat avec l’association TunSea pour renforcer ce projet, a appelé à l’aménagement du littoral de Melloula, à l’encouragement des investisseurs locaux et à la création d’espaces biologiques adaptés aux spécificités de la région. Il est nécessaire de simplifier les procédures d’autorisation pour la création de projets, a-t-il souligné.