‘‘Les épaves de sous-marins en Tunisie : un patrimoine subaquatique oublié’’

Tel est le titre d’un livre récemment publié de Mehdi Tabbakh et Kamel Karoui, qui se propose d’explorer l’importance stratégique du canal de Sicile, en mettant en lumière les sous-marins naufragés sur les côtes tunisiennes lors des deux guerres mondiales.

En s’appuyant sur une approche scientifique et patrimoniale, et à travers l’étude de ces

épaves et leur mise en avant, les auteurs voudraient non seulement contribuer à enrichir la compréhension du passé, mais également ouvrir la voie à des perspectives nouvelles en matière de recherche, d’éducation et de développement durable.

A travers l’inventaire réalisé, Mehdi Tabbakh, spécialiste en plongée sous-marine, et Kamel Karoui, universitaire passionné de la mer, appellent à la nécessité de protéger ces sites historiques sous-marins, qui sont souvent menacés, selon eux, en cas d’absence de vision et d’approches culturelles, scientifiques et économiques, dans leur gestion.

Cet ouvrage, préfacé par René Heuzey, grand réalisateur sous-marin, appelle aussi à la valorisation et la mise à la disposition de ces épaves, non seulement des spécialistes du domaine comme les plongeurs et les scientifiques, mais aussi du grand public.

Ce livre de 176 pages, se veut donc une invitation à redécouvrir cette période tumultueuse de l’histoire tunisienne et méditerranéenne, afin de mieux comprendre les enjeux présents et futurs de cette zone stratégique. Il se veut aussi un moyen au service de la documentation, la préservation et la promotion d’un aspect fascinant et souvent méconnu de l’histoire et du patrimoine subaquatique tunisien.

Le livre est disponible aux librairies Al Kitab et Arthephage, et sur Amazon.

I. B.