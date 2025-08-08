Tentative d’intrusion au siège de l’UGTT | Appel à l’ouverture d’une enquête

Le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à ouvrir une enquête sur la tentative d’intrusion à son siège, ce jeudi 7 août 2025.

L’UGTT a demandé une enquête urgente portant sur les faits « d’agression, de diffamation, d’incitation à la violence la visant l’Union, ainsi que sur l’utilisation d’enfants mineurs lors de la tentative d’intrusion dans ses locaux », lit-on dans le communiqué.

La même source a par ailleurs pointé du doigt « des campagnes de mobilisation et d’incitation », qui se sont intensifiées après les récentes manifestations dans plusieurs secteurs et l’annonce de nouvelles actions à venir et estimant que celle-ci s’apparente à une « tentative visant à faire taire la centrale syndicale et à l’empêcher de remplir son rôle dans la défense des droits économiques et sociaux des travailleurs ainsi que dans la lutte pour les libertés publiques et individuelles».

Notons que plusieurs organisations, associations et activistes de la société civile ont exprimé leur soutien à la centrale syndicale et ont également appelé à l’ouverture d’une enquête à ce propos.