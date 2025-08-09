Projet d’attentat à Kleine Brogel | Nizar Trabelsi sera-t-il renvoyé en Tunisie par la Belgique ?

Extradé vendredi 8 août 2025 en Belgique après avoir été condamné en 2001 pour terrorisme puis incarcéré aux États-unis, Nizar Trabelsi pourrait être renvoyé en Tunisie.

Toutefois, Me Delphine Paci, l’avocate de l’ancien footballeur tunisien devenu membre d’Al-Qaida, affirme que ce dernier ne pourra pas être renvoyé dans son pays d’origine, estimant que cela constituerait une violation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles.

« En vertu de conventions internationales, on ne peut pas expulser vers un pays vers lequel il y a un risque de torture… La Belgique doit les respecter. Donc, c’est totalement impossible d’expulser vers la Tunisie. Même si l’État belge décide de prendre des décisions dans ce sens, on va les contester et on verra évidemment ce que les juridictions disent », affirme Delphine Paci citée par les médias locaux.

Pour rappel, quelques jours après l’attaque du 11 septembre 2001 à New York, Nizar Trabelsi avait été arrêté dans la capitale belge puis condamné en 2004 pour un projet d’attentat contre la base militaire de Kleine-Brogel. Lors de son procès, il avait avoué son intention de tuer des soldats américains en poste dans cette caserne.

Condamné à 10 ans ferme, il purgeait sa peine dans une prison belge, mais la justice américaine a demandé son extradition arguant que les personnes visées par son projet d’attentat étaient américaines. Des juges belges avaient refusé son extradition, estimant que Nizar Trabelsi, a déjà été condamné en Belgique et ne pouvait faire l’objet d’un second jugement pour les mêmes faits.

Toutefois, le 3 octobre 2013, il est extradé vers les États-unis et placé à l’isolement total pendant dix ans, jusqu’à son procès, en mai 2023 quand la justice américaine l’a acquitté. il restera en détention, jusqu’à son extradition ce jour en Belgique.

Âgé de 55 ans, il pourrait être renvoyer en Tunisie d’autant qu’il ne dispose d’aucun droit de séjour en Belgique…

