La Chine devient le premier fournisseur de la Tunisie

La Chine est devenue le premier fournisseur de la Tunisie, devançant l’Italie et la France, au classement de ses partenaires commerciaux. Au cours des sept premiers mois de 2025, la part de la Chine dans les importations totales de la Tunisie a atteint 13 %, contre 12% pour l’Italie et 11% pour la France. La Chine représente toujours le premier déficit commercial de la Tunisie, et de loin, devant ses autres partenaires.

Selon le dernier bulletin de l’Institut national de la statistique (INS) pour les sept premiers mois de l’année, les importations totales de la Tunisie ont atteint 48,88 milliards de dinars (14,38 milliards d’euros), contre 36,97 milliards d’euros pour les exportations, avec un déficit commercial qui s’est creusé à 11,90 milliards (3,60 milliards d’euros) et un taux de couverture des échanges commerciaux qui a chuté à 75,6 %.

Le dépassement de l’Italie par la Chine en 2025 marque un changement par rapport à 2024, lorsque l’Italie était le premier fournisseur de la Tunisie avec 9,7 milliards de dinars (2,93 milliards d’euros) de biens exportés, suivie de très près par la Chine avec 9,2 milliards (2,78 milliards d’euros).

Les tendances récentes montrent une accélération des achats tunisiens en provenance de Chine, en hausse de 37,2% sur les sept premiers mois de l’année, tandis que l’Italie a enregistré un léger recul de 0,7% et la France une hausse de 12,7%. Les importations en provenance de l’Union européenne représentent toujours 44,2% du total, avec une contribution croissante de l’Allemagne (+10,3%).