PSG vs Tottenham en live streaming : SuperCoupe 2025

Le Paris Saint-Germain, champion en titre de la Champions League, affronte Tottenham, récemment sacré en Europa League et désormais dirigé par Thomas Frank, en direct ce soir à Udine, sous les projecteurs de la Supercoupe d’Europe 2025.

Sans Gianluigi Donnarumma, écarté du groupe dans un climat tendu autour de son avenir, et avec Lucas Chevalier prêt à prendre les gants, Paris affiche ses atouts. De l’autre côté, les Londoniens, privés de Maddison, Kulusevski et Dragusin, comptent sur l’arrivée de João Palhinha et de Mohammed Kudus pour dynamiser leur milieu. Un duel entre deux champions surmotivés, engagé dès le coup d’envoi — attention, une nouvelle page européenne s’écrit ce soir.

PSG Tottenham en live streaming : Super Coupe