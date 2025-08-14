Rassemblement à Paris pour les droits des femmes en Tunisie

Au nom des résidents et résidentes tunisiens et tunisiennes à l’étranger, un collectif citoyen appelle à un rassemblement ce samedi 16 août 2025, à partir de 15h, sur l’esplanade Habib Bourguiba, dans le 7ᵉ arrondissement de Paris.

L’initiative, indépendante de toute formation politique, veut porter un message clair : dénoncer les atteintes aux droits des femmes, réclamer leur libération partout où elles sont opprimées, et défendre les droits humains pour toutes et tous.

«Ni la chaleur, ni les vacances, ni la fatigue ne doivent justifier le silence», affirment les organisateurs, qui rappellent que la lutte pour l’égalité et la dignité est universelle et ne connaît pas de frontières.

Les participants sont invités à venir exprimer leur colère, à affirmer leur solidarité avec les femmes privées de liberté et à rappeler que la justice et les droits fondamentaux concernent l’ensemble de la société.

Ce rassemblement se veut unitaire, pacifique et ouvert à toutes les personnes qui souhaitent soutenir cette cause. Un moment pour faire front ensemble, au-delà des clivages, et montrer que même loin de leur pays, les Tunisiens et Tunisiennes restent mobilisés pour les libertés et l’égalité.

D. G.