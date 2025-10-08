Soumoud | Le 2e groupe de Tunisiens de retour à Tunis

Le deuxième groupe des Tunisiens arrêté par Israël pour avoir participé à la Flottille Al Soumoud est arrivé, ce mercredi 8 octobre 2025, à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Après leur libération par Israël, les militants tunisiens ont été rapatriés via la Jordanie et la Turquie et leur vol est arrivé cet après-midi, à Tunis, où ils ont été accueillis en héros.

Devant l’aéroport leurs concitoyens brandissant des drapeaux de la Tunisie et de la Palestine ont scandé des slogans pro-Palestine et exprimé leur soutien inconditionnel avec le peuple palestinien, tout en appelant à l’approbation, en Tunisie, d’une loi qui criminalise tout acte de normalisation avec Israël.

