La Tunisie absente des 1000 meilleures universités du monde

Aucun établissement d’études supérieures tunisien ne figure dans le classement Shanghai des 1000 meilleures universités du monde, paru le 15 août 2025. Ce n’est pas une surprise mais la confirmation du nivellement du niveau de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre pays au cours des vingt dernières années.

Commentaire désabusé de l’économiste Moktar Lamari dans un poste Facebook : «On recule au lieu d’avancer, et le pire c’est qu’on se bombe le torse, n’ayant pas conscience de la gravité de la débandade.»

Tout en déplorant que l’innovation dans notre pays se fait souvent par l’imitation ou le plagiat, l’économiste trouve dans cet appauvrissement intellectuel général l’explication de la crise économique dans notre pays qui «décroche lamentablement».

«Le Maroc, le Liban, l’Egypte, le Qatar, la Jordanie, les Emirats arabes unis… figurent dans ce classement. L’Arabie Saoudite arrive avec une quinzaine d’universités, sur le total de mille», constate, amer, Moktar Lamari. Qui ajoute : «On doit prendre cela au sérieux. On doit donner de l’espoir à nos enfants, et à notre avenir. Sinon, on ne se rend pas service. On aura des docteurs bons à rien, des médiocres incapables de structurer un texte sans fautes. Les familles nanties envoient leurs enfants en Europe et au Canada, qui ne reviennent plus après leur formation. Nivellement par le bas, et effondrement systémique des compétences essentielles à la croissance…»

I. B.