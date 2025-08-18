SOCIETETunisie

Agression mortelle d’un chien à Sousse | Rejet de la demande de libération du prévenu

18 août 202518 août 2025
Le tribunal de première instance de Sousse a rejeté, ce lundi 18 août, la demande de libération de l’individu qui a mortellement agressé un chien dans la région de Zaouia.

Arrêté la semaine dernière après son acte barbare, l’agresseur fait l’objet de poursuites suite à une plainte déposée par l’Association Rahma pour la protection des animaux et son audience a été renvoyée à lundi prochain pour permettre à la partie civile de présenter ses demandes civiles et de plaider.

Selon Me Elyes Jilani, représentant du droit personnel au nom de l’Association, la défense a tenté de contester la qualité de la partie plaignante estimant qu’elle ne serait pas directement lésée par les faits qui sont reproché au prévenu.

Le président de la chambre criminelle a cependant reconnu la légitimité de l’association en tant que partie plaignante dans cette affaire, affirme Me Jilani, cité par les médias.

Y. N.

